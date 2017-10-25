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25 أكتوبر 2017 291 0 م.بن سرياح
ميسي له روح رياضية أكثر من رونالدو
نشرت صحيفة "دايلي ميرور" الإنجليزية قطع فيديو يحتوي على قارنة بسيطة بين ردة فعل النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في لحظة تتويج كل منهما بلقب أفضل لاعب في العالم.
وكانت المقارنة في صالح ليونيل ميسي الذي التقطته كاميرات التلفزيون وهو يبتسم ويصفق ل كريستيانو عند صعوده إلى المنصة لتسلم الجائزة, بينما كانت ملامح البرتغالي غامضة وتعبر عن عدم الرضى في حفل الكرة الذهبية لسنة 2012, مما دفعهم للتعليق على أن ميسي يملك روحا رياضية أفضل من كريستيانو .
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