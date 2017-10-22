22 أكتوبر 2017 903 0 أمير
شبيه "ميسي" يصنع الحدث في برشلونة
الرئيسية | الدولـــي | شبيه "ميسي" يصنع الحدث في برشلونة

شبيه "ميسي" يصنع الحدث في برشلونة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

صنع شبيه ميسي "الإيراني" الحدث سهرة أمس في مباراة برشلونة ضد ملقا، حيث تهافتت عليه جماهير "الكامب نو" من أجل التقاط صور معه.

وكان شبيه "ميسي" يتجول في مختلف أرجاء "الكامب نو" وفي محيط الملعب حيث صنع الحدث بتشابهه الكبير بالنجم الأرجنتيني.

وهذه ليس المرة الأولى التي صنع فيها النجم الإيراني الحدث ففي كل بلد يسافر إليه تتهافت عليه الجماهير.

يذكر أن برشلونة قد فاز سهرة أمس بنتيجة هدفين لصفر من توقيع دوليفيو و ميسي.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع