شبيه "ميسي" يصنع الحدث في برشلونة

صنع شبيه ميسي "الإيراني" الحدث سهرة أمس في مباراة برشلونة ضد ملقا، حيث تهافتت عليه جماهير "الكامب نو" من أجل التقاط صور معه.

وكان شبيه "ميسي" يتجول في مختلف أرجاء "الكامب نو" وفي محيط الملعب حيث صنع الحدث بتشابهه الكبير بالنجم الأرجنتيني.

وهذه ليس المرة الأولى التي صنع فيها النجم الإيراني الحدث ففي كل بلد يسافر إليه تتهافت عليه الجماهير.

يذكر أن برشلونة قد فاز سهرة أمس بنتيجة هدفين لصفر من توقيع دوليفيو و ميسي.