كاراسكو منبوذ في أتلتيكو مدريد

كشفت الصحف الإسبانية، أن سيميوني مطالب بحل أزمة غرفة حفظ الملابيس في فريقه أتلتيكو مدريد، بعد المشاكل التي وقعت بين "كاراسكو" ومختلف لاعبي الروخي بلانكوس، آخرهم قائد الفريق "غابي" الذي دخل في مناوشات حادة مع اللاعب البلجيكي أجبرت اللاعبين على التدخل.

وعبر مختلف لاعبو أتليتكو مدريد عن إستيائهم من تصرفات "كاراسكو" حيث أصبح المنبوذ الأول، فهو يهتم بنفسه أكثر من اهتمامه بالفريق وهذا يتعارض تماما مع فلسفة النادي التي تعطي أهمية للفريق على حساب نجومية الفرد، وهذا ما قد يؤثر في مستقبله مع النادي، حيث تدرس الإدارة عدم تجديد عقده والتفكير في بيعه في الميركاتو الشتوي للسماح بالمستقدم الجديد "فيتولو" بأخذ مكانة في الفريق.