كلوب: مانشستر سيتي حسم أمر الدوري الإنجليزي

يرى الألماني "يورغن كلوب" مدرب ليفربول أن نادي مانشستر سيتي قد حسم أمر الدوري الإنجليزي بفضل نتائجه المبهرة و أيضا أدائه المميز في كل المباريات فقال: "سباق البطولة حسمه نادي مانشستر سيتي، هو يحلق بعيدا عن الآخرين، ويقدمون مستوى أفضل من البقية، أعتقد أن الأمور قد حسمت"

وتابع مدرب "الريدز" حديثه: "هذا لا يعني أنه لم يعد لنا أهداف في هذا الموسم، بل العكس لدينا الكثير لنقدمه في الدوري وفي مختلف المنافسات التي نشارك فيها، كما أن هذا الموسم قد يكون الأفضل لي مع ليفربول نظرا لتحسن الفريق في الفترة الأخيرة". وأضاف: "الفريق تطور كثيرا وأصبحنا نخلق العديد من الفرص لو كنا نستثمر كل هذا لكانت الأمور مختلفة".