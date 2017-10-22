هجوم إعلامي مدريدي على برشلونة

عاد جدل التحكيم مجددا في الدوري الإسباني، بعد فوز برشلونة ضد ملقا سهرة أمس حيث سجل دولوفيو هدفا غير شرعيا بالمرة، بعد خروج الكرة كاملة عن الملعب قبل أن يحتب الهدف الذي اثار ضجة كبيرة في إسبانيا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى هذا الموسم التي تكون فيها "أخطاء" الحكام في صالح البلوغرانا.

وقد عنونت صحيفة "ماركا" المدريدية : "لا يمكن تفسير كل هذا" في إشارة الى الهدف المسجل في أول دقائق المباراة، في حني أكدت صحيفة "أس" أن الحكام يخطؤون لصالح برشلونة يخطؤون ضد ريال مدريد وهذا الأمر الذي أصبح كثيرا في آخر مواسم الليغا.