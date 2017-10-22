مورينيو: الرياح سبب خسارتنا ضد هيديرسفيلد

أبدى البرتغالي "جوزي مورينيو" رضاه التام عن لاعبي فريقه في مباراة أمس ضد هيديرسفيلد الصاعد الجديد للدوري الإنجليزي والذي صنع المفاجئة بفوزه في المباراة بنتيجة هدفين لهدف واحد. في حين أكد "السبيشل وان" أن خسارة اليونايتد جاءت بسبب الرياح التي صعبت من المهمة فقال: "لعبنا ضد خصم قوي، و الرياح القوية صعبت من مهمتنا، كان يمكننا تسجيل هدف التعادل".

وتابع مورينيو حديثه: "لم نقدم المطلوب، و نستحق الخسارة حتى نتعلم من أخطائنا، الآن علينا تصحيح المسار و تعديل الأوتار". وأصبح الشياطين الحمر على بعد 5 نقاط كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي الذي لا يعرف سوى طريق الفوز في البريمرليغ.