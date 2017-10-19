هاري كين: رونالدو قدوتي في الملاعب

ترك نجم توتنهام الإنجليزي "هاري كين" إنطباعا حسنا في البيرنابيو بعد تألقه في مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دوري الأبطال، ونال كلمات الثناء من طرف المدرب زين الدين زيدان الذي وصفه باللاعب المقاتل و الكامل فصرح كين للصحافة الإنجليزية: "كلمات زيدان تجعلني أواصل العمل على التطور، سأستعمل كلماته بمثابة الحافز بالنسبة لي و للفريق ككل"

وأضاف: "نعم طلبت قميص رونالدو، فكان ملهمي و قدوتي في الملاعب خاصة في بداياتي وشيء جيد الحصول على قميصه، سأقوم بحفظه في مكان خاص".