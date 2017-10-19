19 أكتوبر 2017 1059 0 أمير
هاري كين: رونالدو قدوتي في الملاعب
الرئيسية | الدولـــي | هاري كين: رونالدو قدوتي في الملاعب

هاري كين: رونالدو قدوتي في الملاعب

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

ترك نجم توتنهام الإنجليزي "هاري كين" إنطباعا حسنا في البيرنابيو بعد تألقه في مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دوري الأبطال، ونال كلمات الثناء من طرف المدرب زين الدين زيدان الذي وصفه باللاعب المقاتل و الكامل فصرح كين للصحافة الإنجليزية: "كلمات زيدان تجعلني أواصل العمل على التطور، سأستعمل كلماته بمثابة الحافز بالنسبة لي و للفريق ككل"

وأضاف: "نعم طلبت قميص رونالدو، فكان ملهمي و قدوتي في الملاعب خاصة في بداياتي وشيء جيد الحصول على قميصه، سأقوم بحفظه في مكان خاص". 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: