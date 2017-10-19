مبابي: يؤسفني حال موناكو لكن سيعودون بقوة

بعد تألقه سهرة أمس ضد أندرلخت بتسجيله هدفا و تمريره لكرة حاسمة، أبدى كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أسفه عن حال موناكو الذي يتخبط في أزمة نتائج في دوري الأبطال وهو الذي صنع التاريخ الموسم الماضي فقال مبابي: "يؤسفني حال موناكو، لكني متأكد أنهم سيعودون بقوة" و اضاف: "على اللاعبين التأقلم مع الوضع صحيح أن البعض غادر و البعض الآخر لم يصل للمستوى لكن شي فشيء سيتطور الأداء، و أنا أدعمهم لأنهم أحد ممثلي الكرة الفرنسية"، و ختم الفرنسي حديثه: "لن أتكلم عن مباراة مارسيليا في الوقت الحالي، نحن سعداء بالفوز ضد أندرلخت و حين يحين الوقت سنفكر في مباراة الكلاسيكو".