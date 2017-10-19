ميسي يدخل نادي الـ 100

سجل الأرجنتيني "ليونيل ميسي" رقما قياسيا جديدا بتسجيله هدفا في مباراة فريقه أمس ضد أولمبياكوس لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، فقد تمكن "ميسي" من الوصول الى الهدف رقم 100 في المنافسات الأوروبية (97 هدف في دوري الأبطال و 3 في السوبر الأوروبي).

أهداف "ليو" سجلها في 122 مباراة أوروبية خاضها مع البلوغرانا، وبهذا يواصل الأرجنتيني ملاحقته لنجم ريال مدريد "كريستيانو رونالد"و الذي ينفرد بصدارة الهدافين في المنافسات الأوروبية برصيد 112 هدف