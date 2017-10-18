18 أكتوبر 2017 1102 0 خالد
"اليوفي" ينافس "ميلان" على ضم لاعب "البارصا" "اليوفي" ينافس "ميلان" على ضم لاعب "البارصا"
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"اليوفي" ينافس "ميلان" على ضم لاعب "البارصا"

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دخل نادي جوفنتوس في صراع مع مواطنه الإيطالي نادي ميلان، على ضم مهاجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد دولوفيو، سعيًا منه لتدعيم القاطرة الأمامية للفريق.

ووفقًا لتقارير شبكة "كالتشيو نيوز 24"، نقلًا عن صحيفة "الديلي ميل"، بدأ "اليوفي" في تحديد أهدافه خلال الميركاتو الشتوي، حيث وضع دولوفيو ضم أحدى أهم أهدافه في فترة الإنتفالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أنّ "اليوفي" سيواجه عدة صعوبات لإتمام الصفقة، بسبب رغبة برشلونة في الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

وأكدت التقارير أنّ إدارة "السيدة العجوز" لن تستسلم لرغبة "البارصا"، وستقدم عرضًا قويًا يغيّر موقف إدارة النادي "الكتالوني".

فيما يخطط نادي ميلان، لإستقدام دولوفيو، خلال سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، ولكن على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أنّ "الروسونيري" يريد استغلال رغبة دولوفيو، في المشاركة أساسيًا، حيث يريد اللاعب الظهور باستمرار، من أجل الحصول على فرصة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018.

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