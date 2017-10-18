طموح الفوز الثالث يطبع اليوم الثاني للجولة الـ3 من "التشامبينزليغ"

تطمح أندية برشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لتحقيق فوزها الثالث، اليوم الأربعاء في إطار اليوم الثاني من الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي برشلونة الإسباني متصدر المجموعة الرابعة بـ6 نقاط نادي أوليمبياكوس اليوناني متذيل الترتيب دون رصيد.

ويتطلع "البارصا" للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم هذا الموسم سواء في "التشامبينزليغ" أو "الليغا" الإسباني، إذ أنّ الفريق "الكتالوني" كان قد فاز بجميع مبارياته الرسمية في المنافستين قبل أن يسقط في فخ التعادل (1-1) أمام أتلتيكو مدريد في إطار الجولة الثامنة من "الليغا".

ويتواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي وجوفنتوس الإيطالي، ثاني وثالث المجموعة على الترتيب بثلاث نقاط بفارق الأهداف، في إيطاليا.

وبعد سقوط نادي تشيلسي الإنجليزي أمام متذيل "البريمييرليغ" كريستال بالاس (2-1) يسعى "البلوز" لتحقيق الفوز الثالث في دوري الأبطال وتعزيز صدارته للمجموعة الثالثة عندما يستضيف روما الإيطالي الثاني بأربع نقاط الذي يتطلع للحفاظ على هذا المركز أو التقدم للصدارة.

ويُعد هذا الأمر صعب التحقيق بالنظر للمباراة السهلة التي يخوضها أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة أمام كارباكا أجدام متذيل الترتيب بلا رصيد في أذربيجان.

أمّا مانشستر يونايتد متصدر المجموعة الأولى فيحل ضيفًا على بنفيكا المتذيل بلا نقاط، بينما يتنافس في روسيا سسكا موسكو وبازل السويسري على المركز الثاني، علمًا بأنّ الفريق السويسري يحتل الوصافة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الروسي.

ويحل باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الثانية ضيفًا على أندرلخت البلجيكي المتذيل، في حين يخوض بايرن ميونيخ الوصيف بثلاث نقاط مباراته الأولى في "التشامبينزليغ" تحت قيادة المدرب يوب هاينكس على أمل تعويض الخسارة الثقيلة أمام نادي العاصمة الفرنسية في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ويستضيف "البايرن" فريق سيلتيك الأسكتلندي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف خلف "البافاري".