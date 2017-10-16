إيسكو..رونالدو الأحق بالكرة الذهبية

تحدث الدولي الإسباني "إيسكو" خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد لتوتنهام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا متناولًا العديد من النقاط ومنها أحقية زميله في النادي "الملكي"، البرتغالي، "كريستيانو رونالدو" بالكرة الذهبية.

فقد صرّح "إيسكو" بأنّه لا يُفكر في الكرة الذهبية خلال الوقت الحالي لكنه يرشح "رونالدو" للفوز بها بعد المستوى المميّز الذي قدمه على مدار العام رفقة "الريال" كما أشار "إيسكو" إلى أن "رونالدو" هو هداف يمكنه التسجيل في أي وقت حتى حال تأخر هذا التسجيل فلن تكون مشكلة مثلما كان الحال في الليجا حيث سجل أمام خيتافي بعد غيابه عن التسجيل الفترة الماضية.

ويتقاسم توتنهام صدارة المجموعة مع الريال برصيد 6 نقاط لكل منهما.