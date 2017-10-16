بواتينغ: فكرت بالرحيل عن البايرن في حقبة أنشلوتي

هاجم الألماني "جيروم بواتينغ" لاعب بايرن ميونيخ مدربه السابق كارلو أنشلوتي و أكد أنه كان قريبا من المغادرة لأنه يود المشاركة في المونديال مع منتخب بلاده و دكة البدلاء ليست الطريقة الصحيحة للتحضير المثالي لهذه التظاهرة الرياضية. وصرح بواتينغ لصحيفة "كيكر" الألمانية قائلا: "نعم، اجتمعت مع مسؤولي البايرن و طلب الرحيل عن الفريق للعديد من الأسباب" و أضاف: "لست هنا لكي ألوم أنشلوتي، ما أريد قوله أنه لم يشاهدني كثيرا و أنا ألعب لكي يقيم مستواي بسبب الإصابات".