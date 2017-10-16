16 أكتوبر 2017 578 0 أمير
إيكاردي "زعيم" داربي الغضب
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إيكاردي "زعيم" داربي الغضب

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تمكن نادي إنتر ميلان من تحقيق الفوز سهرة أمس ضد نادي ميلان بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، حيث تمكن المهاجم إيكاردي من تسجيل ثلاثية الإنتر في حين سجل سوسو و بونافينتورا هدفي الميلان.

وكانت المباراة مثيرة الى غاية دقائقها الأخيرة حيث كان التعادل (2-2) سيد الموقف قبل أن يعلن حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الإنتر في الدقيقة الـ89، ليسجلها اللاعب ماورو إيكاردي وليصعد بفريقه الى الصف الثاني في ترتيب الكالتشيو على بعد نقطتين من المتصدر نابولي.

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