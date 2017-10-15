مورينيو يُغازل "البي.أس.جي"

رفض البرتغالي "جوزي مورينيو" مدرب لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تأكيد رغبته في الإستمرار مع الشياطين الحمر لفترات طويلة.

وصرّح "مورينيو" لصحيفة "تيلي فوت" الفرنسية حول إمكانية تدريب مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي مستقبلا، قائلًا: "كل ما يمكن قوله إنّني مدرب لديه الكثير من المخاوف والطموحات والرغبة في تحقيق أشياء جديدة ولذلك أنا واثق من أنّني لن أنهي مسيرتي الكروية في مانشستر".

وأشاد الفني البرتغالي بقدرات "البي.أس.جي"، مؤكدًا أنّه فريق يضم مواهب إستثنائية وشابة ولديها مهارات مذهلة، خاصة الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وينتهي عقد "المو" مع "الشياطين الحمر" في جوان 2019.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإسباني "أوناي إيمري" مدرب باريس سان جيرمان لديه بند في عقده يُفيد بفسخه في حالة عدم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.