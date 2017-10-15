المغرب يحتضن "شان 2018" بدلًا من كينيا

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منح شرف إحتضان الطبعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا للمحلين "شان 2018" لدولة المغرب بدلًا من كينيا.

وجاء هذا القرار بعد الإجتماع الخاص للمكتب التنفيذي للإتحاد برئاسة أحمد أحمد، في نيجيريا، من أجل الفصل في إسم المستضيف لـ "شان 2018".

وسحب الإتحاد شرف تنظيم المسابقة القارية من كينيا في 23 سبتمبر الماضي في إجتماع المكتب الفيدرالي بالعاضمة الغانية آكرا.

وتغلب ملف المغرب على ملف كل من غينيا وإثيوبيا اللتان سبق لهما أن أبديا إستعداديهما لإستضافة "الشان" بدلًا من كينيا.

ومن المرتقب إقامة الطبعة الجديدة من المنافسة القارية من 12 جانفي إلى 4 فيفري 2018.