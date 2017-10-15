ديبالا يعتذر من جماهير "اليوفي"

قدم الأجنتيني "باولو ديبالا" نجم نادي جوفنتوس الإيطالي الإعتذار لمشجعي "اليوفي" إثر إضاعته لضربة جزاء في نهاية مواجهة فريقه ونادي لاتسيو في إطار الجولة الـ8 من الدوري الإيطالي التي انتهت المباراة بفوز الأخير بهدفين لهدف .

ونشر الدولي الأرجنتيني تغريدة على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا: "الإخفاق صعب، خطأ كان من قبلي، لكن يجب على الفريق النهوض من جديد بعد الهزيمة وأن يحاول تجاوز الأمر، بدءًا مباراة الأربعاء"

ويُواجه "اليوفي" نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي هذا الأربعاء في إطار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.