فينغر يؤكد إمكانية رحيل أوزيل و سانشيز

أكد الفرنسي "أرسين فينغر" مدرب "أرسنال" على إمكانية رحيل اللاعب الألماني "مسعود أوزيل" في الميركاتو الشتوي المقبل، عوض رحيله بالمجان في الصائفة المقبلة بعد رفضه لتجديد عقده مع المدفعجية.

وحسب مصادر بريطانية فإن المدرب البرتغالي جوزي مورينيو مهتم كثيرا بخدمات أوزيل الذي كان وراء جلبه الى ريال مدريد في المواسم السابقة قبل أن يرحل كل منهما عن النادي الملكي.

كما لم يخف اللاعب الألماني رغبته في اللعب تحت قيادة مدربه السابق، وينتظر عرض رسمي ووصول الى إتفاق مع إدارة الشياطين الحمر.

في نفس السياق، أليكسيس سانشيز هو الآخر سيغادر الغانرز في الميركاتو المقبل في حالة عدم قبوله عرض أرسنال من اجل التجديد و خاصة بسبب الحالة النفسية التي يعيشها بعد إقصاء منتخب بلاده من تصفيات المونديال، و أيضا رغبته في المغادرة في الميركاتو الماضي.

ويعتبر مانشستر سيتي أحد الأندية المهتمة بخدماته وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للفريق السماوي قبل أن يرفض فينغر مبلغ الـ60 مليون أورو التي اقترحها "بيب غوارديولا".