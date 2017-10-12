الخليفي يحلم بزيدان مدربا باريس سان جيرمان

يسعى نادي باريس سان جيرمان الى دخول الميركاتو الصيفي المقبل بقوة و ذلك بالتعاقد مع مدرب ريال مدريد "زين الدين زيدان".وكان زيدان قد جدد عقده مع النادي الملكي مؤخرا و رفض عرض الخليفي إلى أنه ترك الباب مفتوحا ولا يمانع تدريب البياسجي مستقبلا.وقد ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن الخليفي تفاوض مع زيزو من أجل تولي العارضة الفنية لكن الفرنسي أكد أنه مرتاح في الريال ولا ينوي المغادرة.كما أن القطري عرض على مدرب الملكي راتب سنوي مغري و مساوي لراتب البرازيلي "نيمار" و الأرجنتيني "ميسي" في حالة اراد الإنضمام الى باريس سان جيرمان