12 أكتوبر 2017 1375 0 أمير
مانشستر يونايتد يُجهز عرض ضخم لمورينيو
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مانشستر يونايتد يُجهز عرض ضخم لمورينيو

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كشفت صحيفة "الصن" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ستتقدم بعرض رسمي لجوزي مورينيو من أجل تجديد عقد المدرب البرتغالي لخمسة سنوات أخرى، وهو الذي يرفض أن يعمر أكثر من ثلاث سنوات في أي فريق يدربه.

وذكرت ذات المصادر، أن إدارة الشياطين الحمر قد أعجبت بتطور أداء الفريق تحت قيادة "السبيشل وان" خاصة بعد تحقيقه لقب الأوروبا ليغ الموسم الماضي و تصدره ترتيب الدوري في هذه الفترة بالذات من الموسم.

كما أن راتب مورينيو الحالي الذي يتجاوز الـ 12 مليون أورو سيرتفع ليصل الى 17 مليون أورو في حالة قبوله عرض مانشستر يونايتد.

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