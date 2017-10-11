مباراة مرتبة في تصفيات المونديال

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجم المنتخب الكولومبي "فالكاو" طلب من لاعبي البيرو عد الهجوم وانهاء المباراة بالتعادل. حيث التقى المنتخبان سهرة أمس الثلاثاء، في آخر جولة من التصفيات الأمريكية لمونديال روسيا 2018. وحسب ذات الصحيفة فإن المنتخب التشيلي غاضب ومستاء من لاعب "موناكو" الفرنسي.وحملت هذه الجولة الكثير من الحسابات، حيث تأهل المنتخب الكولومبي مباشرة الى المونديال في حين اهلت نتيجة التعادل المنتخب البيروفي إلى الملحق. في حين خسارة أحدهما مع فوز منتخب الأرجنتين كانت ستسمح بتأهل منتخب التشيلي الى الملحق على أقل تقدير وظهر في الفيديو الذي نشرته الصحيفة الإسبانية و الذي تم تداوله عبر مختلف المواقع الرياضية أن فالكاو تحدث مع جل لاعبي المنتخب البيروفي و طالبهم بالهدوء في آخر دقائق المباراة بعد سماعهم بتأخر التشيلي في النتيجة.