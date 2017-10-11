ريال مدريد يُقرر بيع غاريث بال

كشفت الصحافة الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر تسريح "غاريث بال" في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن دون خسارة مالية، فإدارة مانشستر يونايتد تفكر جديا في تقديم عرض مغري للملكي من أجل التخلي عن اللاعب.

وبسبب كثرة الإصابات، وتألق إيسكو فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يمانع بتاتا التخلي عن النجم بالمقابل يكون قد طالب بالتعاقد مع مهاجم آخر من أجل تدعيم الفريق.

من جهة أخرى، جوزي مورينيو مدرب الشياطين الحمر أبدى رغبته في الصائفة الماضية في التعاقد مع "غاريث بال" و لم يخف ذلك في تصريحات صحفية قام بها قبل مباراة السوبر الأوروبي.