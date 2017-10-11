مدرب البرازيل يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس العالم

رشح مدرب المنتخب البرازيلي "تيتي"، ثلاث منتخبات عالمية لتحقيق الفوز بكأس العالم في مونديال روسيا 2018، فأكد أن منتخب السامبا لديه حظوظه من أجل الفوز بالتاج الغائب عن البلد منذ 16 سنة بالإضافة الى المنتخب الفرنسي و الأرجنتيني تحت قيادة ليونيل ميسي فقال: "نحن نقدم كرة قدم جيدة، فخور بتدريبي هؤلاء اللاعبين الشباب، لدينا كافة الحظوظ للتتويج بلقب المونديال، هو هدفنا بطبيعة الحال"

وأضاف: "المنتخب الفرنسي لديه إمكانيات كبيرة هو الآخر بوجود لاعبين شباب في صورة مبابي و غريزمان وغيره، بالإضافة الى المنتخب الأرجنتيني الذي يدين بالكثير لنجمه ليونيل ميسي".

وختم كلامه: "كل المنتخبات ستلعب حظوظها ، لا يزال هناك 8 أشهر قبل بداية المونديال علينا أن نكون جاهزين للتحدي".