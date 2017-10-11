11 أكتوبر 2017 1328 0 أمير
ميسي يقود الأرجنتين للتأهل الى المونديال
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ميسي يقود الأرجنتين للتأهل الى المونديال

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تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق فوز مثير و كبير على المنتخب الإكوادوري بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد ليتأهل الى مونديال روسيا. وكان "ليو ميسي" نجم المباراة من دون منازع حيث سجل "هاتريك" تاريخي مانحا بلاده تأشيرة التأهل، كما أشادت الصحف الأرجنتينية بفتاها المدلل بعد أن صبت كل غضبها عليها في الجولة الماضية بعد التعادل ضد البيرو.هذا التأهل المباشر لمنتخب التانغو جاء أيضا بعد خسارة منتخب التشيلي ضد المنتخب البرازيلي و تعادل كولومبيا و البيرو.

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