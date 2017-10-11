11 أكتوبر 2017 1220 0 أمير
روبين ينهي مسيرته مع منتخب الطواحين
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روبين ينهي مسيرته مع منتخب الطواحين

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بعد فشل المنتخب الهولندي من التأهل الى مونديال روسيا 2018، أعلن "أريين روبين" إعتزاله الدولي، بعد مسيرة حافلة مع منتخب الطواحين، وهو الذي وصل مع منتخب بلاده الى نهائي مونديال 2010، و أيضا تألق بشكل كبير في مونديال 2014.

أريين روبين شارك في 97 مباراة دولية و سجل 37 هدف، و بعد نهاية مباراة أمس ضد المنتخب السويدي و الذي سجل فيها روبين ثنائية صرح قائلا: "قضيت 14 سنة مذهلة مع منتخب بلادي، لعب نهائي مونديال جنوب إفريقيا 2010، و نصف نهائي مونديال البرازيل 2014، كانتا أجمل لحظاتي مع منتخب الطواحين".

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