ميسي يحمل آمال الأرجنتين

يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة مصيرية سهرة اليوم، عندما ينزل ضيفا على الإكوادور في ختام تصفيات مونديال روسيا 2018.

ويكون على منتخب "التانغو" الفوز وإنتظار نتائج باقي المنتخبات لضمان التأهل رسميا إلى المونديال، وهذا في ظل تقارب النقاط بين المنتخبات من المرتبة الثالثة إلى المرتبة السابعة، حيث خسارة أي منتخب ستجعله يدخل في حسابات هو في غنى عنها، والمشاركة في الملحق التصفوي.

ويحمل "البرغوث" ميسي آمال بلد بأكمله، حيث ستكون كل الأنظار موجهة إليه سهرة اليوم على اعتبار أن الجميع يحمله مسؤولية عدم ضمان التأهل إلى حد الآن، واتهامه بالتخاذل في تقديم واجبه على أكمل وجه مع منتخب بلاده.