مدرب إسبانيا: الأرجنتين ستتأهل للمونديال

أكد المدرب الإسباني "جوليان لوبيتيغي" أن المنتخب الأرجنتيني سيتأهل لمونديال روسيا 2018 ولو عن طريق الملحق رغم صعوبة المأمورية على رفقاء ميسي الذين هم مطالبون بتحقيق الفوز ضد الإكوادور و إنتظار نتائج المنافسين فقال: "لا أحب المراهانات لكني متأكد أن الأرجنتين بقيادة ميسي سيتشارك في مونديال روسيا".

يذكر أن منتخب إسبانيا قد تأهل في الجولة الماضية لمونديال روسيا على أن يواجه الكيان الصهيوني سهرة اليوم في مباراة تحصيل حاصل، في حين أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه الإكوادور سهرة الغد على أمل التأهل الى المونديال.