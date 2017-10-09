أليغري: ريال مدريد المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

رشّح الإيطالي "ماسيميليانو أليغري" مدرب جوفنتوس، نادي ريال مدريد من أجل التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، فأكد مدرب السيدة العجوز، أن الريال في الطريق الصحيح رغم البداية المتعثرة في الدوري الإسباني فقال: "ريال مدريد افضل فريق في العالم حاليا، يقدم مستويات كبيرة رغم البداية المتعثرة له في البطولة الإسبانية" وأضاف "ما قدمه ضد بروسيا دورتموند في دوري الأبطال يؤكد أنه في الطريق الصحيح و يبقى المرشح الأول للفوز بلقب دوري الأبطال".

وتابع أليغري حديثه: "هناك أندية أخرى ستنافس الريال على غرار برشلونة بقيادة ميسي و باريس سان جيرمان بقيادة نيمار و مبابي بالإضافة الى كافاني و ألفيش، سنرى وضع هذه الأندية شهر مارس المقبل".