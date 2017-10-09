رونالدو يريد دي خيا في ريال مدريد

كشفت الصحف البريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تحدث مع إدارة ريال مدريد من أجل البحث عن بديل للحارس الكوستاريكي "كايلور نافاس" الذي سيكون هذا الموسم هو الأخير بعد أن أكد بيريز للمدرب زيزو أنه سيتعاقد مع حارس جديد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووضع رونالدو بعض الأسماء من أجل تدعيم النادي الملكي و أكد أن دي خيا سيكون أفضل حل لمشكل الحراسة، و ايضا وضع إسم تيبو كورتوا حارس تشيلسي و يان اوبلاك حارس أتليتكو مدريد.