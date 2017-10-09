09 أكتوبر 2017 553 0 أمير
برشلونة يريد التعاقد مع ديلي آلي
الرئيسية | الدولـــي | برشلونة يريد التعاقد مع ديلي آلي

برشلونة يريد التعاقد مع ديلي آلي

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع الإنجليزي ديلي آلي لاعب توتنهام الذي يقدم في مستويات كبيرة منذ موسمين و ذلك من أجل تدعيم الخط الأمامي لهجوم البلوغرانا و منح ليو ميسي حرية أكبر فوق أرضية الميدان.

ويأتي هذا بعد الفراغ الرهيب الذي تركه نيمار بعد مغادرته برشلونة الصائفة الماضية، كما أن إصابة ديمبلي والتي سيعود على إثرها للمشاركة مع البارصا في بداية العام الجديد أجبرت إدارة بارثوميو على إيجاد البدائل المناسبة و منح فالفيردي خيارات أخرى في خط الهجوم.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: