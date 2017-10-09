برشلونة يريد التعاقد مع ديلي آلي

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع الإنجليزي ديلي آلي لاعب توتنهام الذي يقدم في مستويات كبيرة منذ موسمين و ذلك من أجل تدعيم الخط الأمامي لهجوم البلوغرانا و منح ليو ميسي حرية أكبر فوق أرضية الميدان.

ويأتي هذا بعد الفراغ الرهيب الذي تركه نيمار بعد مغادرته برشلونة الصائفة الماضية، كما أن إصابة ديمبلي والتي سيعود على إثرها للمشاركة مع البارصا في بداية العام الجديد أجبرت إدارة بارثوميو على إيجاد البدائل المناسبة و منح فالفيردي خيارات أخرى في خط الهجوم.