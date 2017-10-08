"الفراعنة" على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى المونديال

يضرب المنتخب المصري سهرة اليوم الأحد موعدا مع التاريخ، قصد تسجيله حضوره الثالث في نهائيات كأس العالم، على اعتبار ان "الفراعنة" ينقصهم فوز واحد فقط لضمان التأهل إلى المونديال الروسي.

ويستضيف المنتخب المصري سهرة اليوم الاحد المنتخب الكونغولي في ملعب برج العرب بالإسكندرية، برسم الجولة الخامسة من تصفيات مونديال روسيا 2018، و يحظى منتخب "الفراعنة" بدعم كبير من السلطة المصرية، حيث حضر تدريبات امس وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، وهاني أبو ريد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، كما أقدم العديد من الفنانين والإعلاميين ورجال السياسة بحملة دعم واسعة قصد منح الروح اللازمة لرفقاء النجم محمد صلاح.

وفي المقابل، خدم التعادل الذي انتهى به لقاء أوغندا بالمنتخب الغاني كثيرا المنتخب المصري الذي يحتاج للفوز لضمان التأهل مباشرة دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

وفي حال ضمان التاهل سهرة اليوم، فان المنتخب المصري سيتأهل الى المونديال بعد غياب دام 17 سنة، حيث كانت آخر مشاركة في مونديال إيطاليا 1990.