نادال يؤكد عودته إلى المستوى العالي ويتوّج في بيكين

تمكن "الماتادور" الإسباني رافايل نادال، المصنف أول عالميا من تحقيق لقبه الـ75 في مسيرته الإحترافية، بتتويجه، اليوم الأحد، بلقب دورة بكين الدولية للتنس، بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس بواقع: 6-2 و6-1.

وخاض الخصمان مباراة دامت 92 دقيقة، ليحرز نادال لقبله الـ6 هذه السنة، والـ75 في مسيرة تتضمن 16 لقبًا في البطولات الخمس الكبرى "غراند سلام"، بعدما توّج في 2017 في رولان غاروس الفرنسية للمرة العاشرة، وفلاشينغ ميدوز الأمريكية.

ويكون نادال، الذي استعاد هذا الموسم مستواه وصدارة التصنيف العالمي، بهذا الفوز قد ثأر لنفسه من الشاب الأسترالي كيريوس صاحب 22 عامًا، آخر لاعب فاز عليه في 2017، وذلك في ربع نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للماسترز (1000 نقطة) في أوت الماضي.