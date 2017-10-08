لوف في مفكرة بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة الفريق تفكر جديا في التعاقد مع "خواكيم لوف" مدرب منتخب ألمانيا بعد نهاية المونديال الروسي، هذا بعد أن أعلن النادي البافاري تعاقده بصفة رسمية مع المدرب "يوب هانكس" الى غاية نهاية الموسم،

وقد علّق مساعد مدرب لوف قائلا: "كل شيء ممكن في كرة القدم، لوف يمكنه تدريب أي فريق أو منتخب في العالم، لديه الخبرة الكافية و القدرة على ذلك".

وأضاف: "نعم هناك إهتمام ببعض الأندية بخدماته و بايرن ميونيخ أحد هذه النوادي".