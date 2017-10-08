شبح الإصابات يحرم "أليغري" من نصف "اليوفي"

يُطارد شبح الإصابات، "جوفنتوس" مع استئناف الدوري الإيطالي، السبت المقبل، بإستضافة "اليوفي" لـ "لاتسيو" على ملعب "أليانز" بمدينة تورينو، في إطار الجولة الثامنة من "الكالتشيو".

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الأحد، إنَّ التوقعات تشير إلى خسارة نادي "السيدة العجوز" لـ7 من لاعبيه أمام لاتسيو، بعدما تعرَّض الثنائي ماريو ماندزوكيتش، وأندريا بارزالي للإصابة مع المنتخبين الكرواتي والإيطالي، على التوالي.

وواصل الموقع: "بالإضافة إلى ماندوزكيتش وبارزالي يغيب الثلاثي كلاوديو ماركيزيو، وسامي خضيرة، وميراليم بيانيتش، للإصابة، بالإضافة إلى ثنائي الجانب الأيمن ماتيا دي تشيليو، وهوفيدس".

ويحتل "اليوفي" المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ19 نقطة، خلف نابولي المتصدر بـ21 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ لاتسيو، كان قد افتتح الموسم الحالي بالتغلب على "اليوفي" في كأس السوبر الإيطالية، على الملعب الأوليمبي في العاصمة روما بنتيجة 3-2 في مباراة درامية.