كوتينيو يشعل صراعًا جديدًا بين "البارصا" و"البي.أس.جي"

إشتعل الصراع بين برشلونة وباريس سان جيرمان من جديد، والسبب هذه المرة منافسة النادي الفرنسي لنظيره الإسباني على ضم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع كوتينيو خلال سوق الإنتقالات الصيفية الأخيرة بناءً على رغبة مواطنه نيمار دا سيلفا، لكن لاعب "الريدز" كان يرغب في الانضمام إلى البارصا.

وأوضحت الصحيفة أنّ كوتينيو بعد فشل انتقاله لبرشلونة، حاول تهدئة الأوضاع مع إدارة ليفربول واجتمع مدير أعماله مع الإدارة لإنهاء الخلافات، لكنه لم يغلق باب رحيله نهائيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان ينتظر الفرصة للتعاقد مع كوتينيو وسيحاول تقديم عرض يتساوى مع ما قدمه برشلونة (150 مليون يورو تقريبا)، ولكنه لن يتمكن من القيام من ذلك في جانفي المقبل حتى لا ينتهك قانون اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد يُحاول ضم كوتينيو في سوق الانتقالات الشتوية، بينما سيضطر نادي العاصمة الفرنسية للتخلي عن عدد من اللاعبين أبرزهم أنخيل دي ماريا ولوكاس مورا من أجل التوازن الإقتصادي، كما سيسعى لإقناع البرازيلي برفض البلوغرانا وأن ينضم للنادي بعد كأس العالم للعب بجانب مواطنه نيمار.

وكان نيمار حاول كثيرًا خلال الصيف الماضي إقناع كوتينيو برفض عرض برشلونة والانضمام لـ"البي.أس.جي"، لكن اللاعب فضل تقديم طلب للإدارة بالرحيل لصفوف النادي الكتالوني.