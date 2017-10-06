"هاينكس" يتراجع عن الإعتزال ويعود لتدريب "البافاري"

وافق المدرب يوب هاينكس، على العودة من الإعتزال لكي يتولى تدريب بايرن ميونيخ الألماني، خلفًا للمقال كارلو أنشيلوتي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقررت إدارة بايرن ميونيخ، إقالة أنشيلوتي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب خلافاته مع بعض لاعبي البافاري.

وقال هاينكس، في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "هذه ليست عودة، إنّها خدمة الصداقة، لقد فعلتها وعدت، لأنّه يتوجّب عليّ شكر بايرن ميونيخ كثيرًا".

وأضاف صاحب الـ72 عامًا: "لدي شعور ممتاز جدًا، من الممكن أن أبدأ مهمتي فورًا".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإنّ الثنائي بيتر هامان (65 عامًا) وهيرمان جيرلاند (63 عامًا)، سيكونان ضمن الجهاز الفني لهاينكس.

وأضافت الصحيفة: "هاينكس سيتولى تدريب بايرن ميونيخ يوم الإثنين بشكل رسمي".