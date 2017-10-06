إنيستا يجدد عقده مع برشلونة مدى الحياة

إختار الناخب الوطني، الإسباني، لوكاس ألكاراز قائمة الـ11 لاعبًا الذين سيبدأون المباراة المرتقبة أمام المنتخب الكامروني، صاحب الضيافة، في إطار الجولة الـ5 من التصفيات المؤهلة إقرأ التفاصيل تلقى المنتخب الوطني ضربة جديدة بعد تأكُد غياب المهاجم أسامة درفلو عن مواجهته ونظيره الكامروني، إطار الجولة الـ5 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، روسيا إقرأ التفاصيل

بالصور.. تكريم بوفون في ذكرى مرور 20 سنة على أولى مبارياته الدولية قرر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم منح شرف ارتداء القميص الجديد للمنتخب الإيطالي لجيانلويجي بوفون حارس وقائد نادي جوفنتوس و"الأتزوري"، بمفرده، عند مواجهة مقدونيا على أن