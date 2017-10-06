06 أكتوبر 2017 989 0 أمير
إنيستا يجدد عقده مع برشلونة مدى الحياة
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إنيستا يجدد عقده مع برشلونة مدى الحياة

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أعلن نادي برشلونة الإسباني صباح اليوم الجمعة عن تجديد عقد لاعبه الإسباني "أندريس إينيستا" مدى الحياة.ويأتي هذا التجديد بمثابة "الخبر السعيد" لجماهير برشلونة التي فقدت الثقة في الإدارة الحالية و على رأسهم رئيس النادي "بارثوميو".وكان مستقبل اللاعب الإسباني غامضا في الفترة الأخيرة قبل أن يتم كشف النقاب و بصف رسمية ويتأكد بقائه في صفوف "البوغرانا".عقد إنيستا سيكون الى غاية إعتزال اللاعب، الذي كان يمني النفس في أن يعتزل عالم كرة القدم بألوان برشلونة.

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