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06 أكتوبر 2017 989 0 أمير
إنيستا يجدد عقده مع برشلونة مدى الحياة
أعلن نادي برشلونة الإسباني صباح اليوم الجمعة عن تجديد عقد لاعبه الإسباني "أندريس إينيستا" مدى الحياة.ويأتي هذا التجديد بمثابة "الخبر السعيد" لجماهير برشلونة التي فقدت الثقة في الإدارة الحالية و على رأسهم رئيس النادي "بارثوميو".وكان مستقبل اللاعب الإسباني غامضا في الفترة الأخيرة قبل أن يتم كشف النقاب و بصف رسمية ويتأكد بقائه في صفوف "البوغرانا".عقد إنيستا سيكون الى غاية إعتزال اللاعب، الذي كان يمني النفس في أن يعتزل عالم كرة القدم بألوان برشلونة.
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