شاكيرا تُقرّر الإنفصال عن بيكي

انفصلت المغنية الكولومبية "شاكيرا" عن صديقها لاعب برشلونة الإسباني "جيرارد بيكي" حسب ما كشفته تقارير إسبانية مؤكدة صباح اليوم الجمعة.وذكر موقع "كوتيلو" الإسباني، أن شاكيرا غادرت منزل صديقها "بيكي" ورفقة طفليها، إلا أنها لاتزال تعيش في مدينة برشلونة.وحسب ذات المصدر، فإن "شاكيرا" قررت الإنفصال عن لاعب البارصا منذ أسابيع ومن الممكن جدا الإعلان رسميا في الأيام المقبلة.

وأضاف ذات الموقع أن كل من "بيكي" و"شاكيرا" قرّرا الصمت حيال قضيتهما.واختلفت الإشاعات حول سبب انفصال الثنائي الشهير، حيث كشفت بعض التقارير أن السبب يعود إلى أغنية شاكيرا الجديدة "كلب مخلص".حيث كتبت ذات التقارير أن "بيكي" شعر أنه المقصود من هذه الأغنية.وزادت تصريحات لاعب "البارصا" مؤخرا حول إنفصال "كتالونيا" زاد من حدة الخلاف بينهما، وترى الفنانة الكولومبية أنه يضر بصورتها كثيرا.