06 أكتوبر 2017 1157 0 أمير
ميسي يخفق والأرجنتين تغرق في تصفيات المونديال ميسي يخفق والأرجنتين تغرق في تصفيات المونديال
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ميسي يخفق والأرجنتين تغرق في تصفيات المونديال

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فشل المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز في مباراتهم ضد المنتخب البيروفي بعد أن تعادل معه سلبيا و بالتالي رهن كل حظوظه من أجل التأهل لمونديال روسيا. رفقاء "ميسي" فشلوا مرة أخرى في تحقيق الفوز تحت قيادة المدرب "خورخي سامباولي" الذي بات مطالبا بإنتظار معجزة للتأهل المباشر للمونديال.و حتى نجم برشلونة الذي حرمه القائم من تسجيل هدف الفوز ظهر بوجه مغاير وهو ما يؤكد الضغط الذي يعيشه رفقة منتخب التانغو.ولا يزال الأمل قائما للأرجنتين من أجل التأهل للمونديال بشرط الفوز في آخر مباراة ضد منتخب الإكوادور و تعادل منتخب البيرو من أجل التأهل المباشر و في حالة خسارة البيرو فإن الأرجنيتين ستشارك في الملحق التصفوي. 

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