هاري كين يؤهل إنجلترا لمونديال روسيا

تمكن المنتخب الإنجليزي من التأهل و بصفة رسمية الى مونديال روسيا 2018، بعد أن حقق الفوز ضد منتخب سلوفينيا بنتيجة هدف لصفر من توقع اللاعب المتألق "هاري كين".

لاعب توتنهام يقدم في مستويات عالية في هذه الفترة بالذات من الموسم، فبعد قيادته لفريق لتحقيق الإنتصارات الأوروبية و المحلية، عاد من جديد ليسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.

وقد أشادت الصحف الإنجليزية كثيرا بـ"هاري كين" واصفة إياه بالنجم العالمي، كما أن ريال مدريد بدأ في الإستفسار عن سعره من أجل تدعيم الفريق بداية من الميركاتو الصيفي المقبل.