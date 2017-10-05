ديبالا لا يمكنه اللعب مع ميسي !

صرح مدرب منتخب الأرجنيتين "خورخي سامباولي" أن "باولو ديبالا" نجم جوفنتوس لا يمكنه اللعب مع "ليو ميسي" في التشكيل الأساسي للفريق بسبب عدم التجانس في الوقت الحالي بين النجمين، و أن الوقت غير مناسب للبحث عن التجانس في ظل مواجهة البيرو المصيرية سهرة اليوم في تصفيات المونديال فقال: "نعرف أن ديبالا يصطدم كثيرا بميسي فوق أرضية الميدان، و لهذا سنراهن عليه مستقبلا، فالوقت غير كاف للبحث عن التجانس بين النجمين".

وأضاف: "مباراة البيرو هي الأهم في مسيرتي، واق من قدرة اللاعبين على تجاوز المنتخب البيروفي و التأهل الى مونديال روسيا 2018، و أطلب من الجماهير دعم المنتخب".