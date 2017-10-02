فينتورا: عدم لعب إيطاليا في المونديال سيكون كارثة

تحدث جيامبيرو فينتورا المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن إحتمالية غياب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم المقبل في روسيا 2018.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات فينتورا والتي تحدث من خلالها عن سيناريو غياب إيطاليا عن المونديال حيث قال: إنني أرى ان ذلك سيكون كارثة.

وعن اللاعبين المصابين قال: أتمنى ممن سيلعبون بقميص المنتخب الإيطالي أن يكونوا قادرين على إثبات أنفسهم .

وأضاف: نحن نحتاج إلى إعادة تقييم الاشياء ولكن الفلسفة التي نتبعها لن تتغير ، والمشكلة ليست في التغيير ولكن في كيفية ترجمة هذا التغيير إلى الافضل.