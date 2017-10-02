02 أكتوبر 2017 190 0 أدم.عنون
فينتورا: عدم لعب إيطاليا في المونديال سيكون كارثة
الرئيسية | الدولـــي | فينتورا: عدم لعب إيطاليا في المونديال سيكون كارثة

فينتورا: عدم لعب إيطاليا في المونديال سيكون كارثة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

تحدث جيامبيرو فينتورا المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن إحتمالية غياب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم المقبل في روسيا 2018.

 

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات فينتورا والتي تحدث من خلالها عن سيناريو غياب إيطاليا عن المونديال حيث قال: إنني أرى ان ذلك سيكون كارثة.

 

وعن اللاعبين المصابين قال: أتمنى ممن سيلعبون بقميص المنتخب الإيطالي أن يكونوا قادرين على إثبات أنفسهم .

 

وأضاف: نحن  نحتاج إلى إعادة تقييم الاشياء ولكن الفلسفة التي نتبعها لن تتغير ، والمشكلة ليست في التغيير ولكن في كيفية ترجمة هذا التغيير إلى الافضل.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: