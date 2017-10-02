ضربة قوية لكونتي ...موراتا يغيب لشهرين عن تشيلسي

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي ضربة موجعة بعد إصابة المهاجم الاسباني ألفارو موراتا واستبعاده عن الملاعب لمدة تتراواح ما بين 4-8 أسابيع.

وقد أصيب موراتا واضطر لمغادرة ملعب ستامفورد بريدج خلال خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف يوم السبت الماضي.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا إنه بات من المتوقع أن يغيب موراتا عن مباراتي الذهاب والإياب ضد روما ببطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة التي ستعيقه عن المشاركة مع البلوز لمدة تتراوح ما بين 4-8 أسابيع.

وقد تم تشخيص إصابة موراتا من الدرجة الثانية في اوتار الركبة في ساقه اليسرى وهذا النوع من المشاكل عادة ما يتطلب في أي مكان من أربعة إلى ثمانية أسابيع للتعافي منه.

وهو ما يعني أن موراتا من المرجح أن يغيب عن مباراتي روما في دوري أبطال أوروبا مع روما، وكذلك عن مباراتي المنتخب الاسباني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا ضد ألبانيا والكيان الصهيوني.