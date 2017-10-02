أنشيلوتي يرد على عرض روما وميلان

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنه لن يتولى تدريب أي فريق خلال الاشهر العشرة المقبلة بعد إقالته من تدريب بايرن ميونيخ الالماني

وقد أقيل أنشيلوتي من قبل بايرن ميونيخ منذ عدة أيام على خلفية النتائج السيئة للفريق البافاري هذا الموسم عقب الخسارة من باريس سان جيرمان 3/0 بدوري أبطال أوروبا

وتم إختيار أنشيلوتي كهدف محتمل لتدريب لآي سي ميلان وتشيلسي وروما وبعض الاندية الإيطالية.

ووفقاً لموقع فوتبول إيطاليا قال أنشيلوتي للصحفيين لدي وصوله للقدس لمبادرة خيرية:"سأحصل على راحة في الاشهر العشرة المقبلة ، لذلك لن أدرب فرق آخرى".

وسُئل عن أسباب رفضه في بايرن ميونيخ وسط تقارير تفيد بأن لاعبين كبار تآمروا ضده وكانوا سبباً في رحيله ، رد أنشيلوتي قائلاً: "من الافضل أن أبقى هادئا"ً.

وعن وصوله للقدس للمبادرة الخيرية أشار أنشيلوتي أن هذا الحدث للمساعدة من أجل السلام ، حيث قال مدرب الإيطالي:"أنا سعيد جدا لوجودي هنا ، نريد الحفاظ على السلام ، لان الأطفال هم مستقبلنا".