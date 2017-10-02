02 أكتوبر 2017 290 0 سميرة.ل
كوبر: "مصر أفضل من ميسي ومارادونا" كوبر: "مصر أفضل من ميسي ومارادونا"
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كوبر: "مصر أفضل من ميسي ومارادونا"

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شكر المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري "هيكتور كوبر"، مواطنه الأسطورة "مارادونا" على ثناءه عليه وتمنى التوفيق للفراعنة في مشوار تصفيات مونديال روسيا 2018، وعبر عن رغبته في مشاهدة مباراة بين المنتخبين المصري والأرجنتيني في المونديال الروسي.
 وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل إنطلاق التربص التحضيري للمنتخب المصري استعدادا لمواجهة "الكونغو": سعيد جدا بإشادة مارادونا وبعملي مع المنتخب المصري".
وأضاف: "أشكر مارادونا كثيرا على الثقة الكبيرة التي وضعها في منتخب مصر، وأشيد أيضا بعمله في الدوري الإماراتي، حيث تمكن من تقديم نتائج جيدة مع الفجيرة".
وفي رد على سؤال من الأفضل.. ميسي او رونالدو، قال "مصر".
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط ومن المنتظر أن يواجه منتخب الكونغو هذا الاحد برسم الجولة الخامسة من تصفيات مونديال روسيا.

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