روبن.. تدريبات إبني مع الناشئين أفضل من تدريباتنا مع أنشلوتي

انتقد الدولي الهولندي أريين روبن جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني، مدربه السابق، الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مؤكدًا أنّ نظام التدريب في عهده لم يكن يصلح لفريق مثل "البافاري".

وقال روبن في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "التدريب الّذي يخوضه ابني في فريق الناشئين أفضل من التدريب مع أنشيلوتي".

من جانبها علّقت الصحيفة الألمانية قائلة أنّ اللاعب لم يكن أول من ينتقد نظام المدرب الإيطالي في التدريب، حيث سبق وأن تقدم الثنائي المعتزل فيليب لام وتشابي ألونسو بشكوى للإدارة من طريقة تدريبه.

تجدر الإشارة إلى أنّ روبن رفض في الموسم الماضي مصافحة أنشيلوتي عند استبداله خلال لقاء بوروسيا موشنغلادباخ في الدوري الألماني "البوندسليغا".