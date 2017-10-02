زيدان: إيسكو يلعب وكأنه في الشارع

أشاد الفرنسي"زين الدين زيدان" مدرب ريال مدريد، بلاعبه الإسباني "إيسكو" بعد تألقه في مباراة أمس ضد إسبانيول بعدما سجل ثنائية مانحا النادي الملكي أول فوز له في الليغا على البيرنابيو.

وقال زيزو في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "إيسكو تطور كثيرا، وهو يعلم أنه أصبح مهما للفريق و لطالما كان كذلك"، وأضاف: "ليس لديه اي مخاوف، يلعب وكأنه في الشارع وهذا أمر يعجبني، لا يتنرفز، ويتحلى دائما بالصبر، أريد أن أشاهد افضل نسخة لإيسكو هذا الموسم".

يذكر أن لاعب ملقا السابق قد جدد عقده مع النادي الملكي لغاية جوان 2022.