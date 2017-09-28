28 سبتمبر 2017 478 0 أمير
البايرن يفكر في إقالة أنشلوتي
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البايرن يفكر في إقالة أنشلوتي

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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ يفكر جديا في إقالة مدرب الفريق الإيطالي "كارلو أنشلوتي" بعد المستوى الباهت الذي بات يظهر به الفريق في الفترة الأخيرة.

وحسب ذات المصادر فإن أنشلوتي قد يقال في الساعات القليلة المقبلة، و قد تكون مباراة الجولة المقبلة في البوندسليغا التي ستجمعه بنادي "هيرتا برلين" الأخيرة له على رأس العارضة الفنية للفريق البافاري.

في نفس السياق، فالألماني "توماس توخيل" المدرب السابق لنادي بروسيا دورتموند في أفضل رواق لخلافة أنشلوتي. يذكر أن المدرب الإيطالي قد عان من بعض المشاكل الإدارية و حتى الفنية مع بعض اللاعبين.

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