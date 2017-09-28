أوليفر كان يهاجم أنشلوتي

صب أوليفر كان كل غضبه على المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي بعد هزيمة فريقه السابق بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وصرّح الحارس السابق للفريق البافاري لقناة "ZDF" الألمانية قائلا: "لم أشاهد اي خطة فوق أرضية الميدان، لم نلعب المباراة تماما، لاعبو باريس سان جيرمان كانوا يتجولون في الملعب بالكرة"، وأضاف: "الهزيمة كانت قاسية في ظل عدم وجود خطة مفهومة، فمن غير الممكن أن يقوم الخصم بـ 20 الى 25 تمريرة من دون التحرك".