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28 سبتمبر 2017 534 0 أمير
فيرديناند: مانشستر يونايتد بحاجة لرونالدو لتحقيق لقب دوري الأبطال
أكد الانجليزي "فيرديناند" أن ناديه السابق مانشستر يونايتد لا يزال بعيد عن حلم التتويج بلقب دوري الأبطال، رغم فوز الفريق سهرة أمس بنتيجة 4-1 ضد سيسكا موسكو.
وقال فيرديناند في تصريحات خص بها القنوات الانجليزية: "مانشستر يونايتد يمتلك السرعة و القوة لكنه غير كاف لتحقيق لقب دوري الأبطال، فينقصهم لاعب بمواصفات رونالدو أو حتى ميسي من أجل التتويج بالتاج الأوروبي"
وأضاف: "لو نظرنا لألقاب ريال مدريد الأخيرة، لشاهدنا تألق كبير لكريستيانو رونالدو و حتى إيسكو، بل حتى ألقاب برشلونة شهدت تألق ميسي و نيمار بمهاراتهم الفردية".
وختم كلامه: "اليونايتد يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين في الفريق، لكن ينقص لاعب واحد من أجل بناء قاعدة قوية و العمل معا على تحقيق الألقاب المحلية أو الأوروبية".
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