28 سبتمبر 2017 534 0 أمير
فيرديناند: مانشستر يونايتد بحاجة لرونالدو لتحقيق لقب دوري الأبطال
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فيرديناند: مانشستر يونايتد بحاجة لرونالدو لتحقيق لقب دوري الأبطال

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أكد الانجليزي "فيرديناند" أن ناديه السابق مانشستر يونايتد لا يزال بعيد عن حلم التتويج بلقب دوري الأبطال، رغم فوز الفريق سهرة أمس بنتيجة 4-1 ضد سيسكا موسكو.

وقال فيرديناند في تصريحات خص بها القنوات الانجليزية: "مانشستر يونايتد يمتلك السرعة و القوة لكنه غير كاف لتحقيق لقب دوري الأبطال، فينقصهم لاعب بمواصفات رونالدو أو حتى ميسي من أجل التتويج بالتاج الأوروبي"

وأضاف: "لو نظرنا لألقاب ريال مدريد الأخيرة، لشاهدنا تألق كبير لكريستيانو رونالدو و حتى إيسكو، بل حتى ألقاب برشلونة شهدت تألق ميسي و نيمار بمهاراتهم الفردية".

وختم كلامه: "اليونايتد يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين في الفريق، لكن ينقص لاعب واحد من أجل بناء قاعدة قوية و العمل معا على تحقيق الألقاب المحلية أو الأوروبية".

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